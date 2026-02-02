Pazienza finita a Verona, esonerato Paolo Zanetti! Conte vince la Panchina d’Oro, Rugani va alla Fiorentina e non solo

Tempo di lettura 2 minuti

Altro mister esonerato in serie A, cambia anche l’altro fanalino di coda mentre l’allenatore del Napoli si porta a casa il premio per la passata stagione, intanto le ultime ore di mercato sono bollenti

La roboante sconfitta di Cagliari è stata fatale per Paolo Zanetti che non sarà più l’allenatore del Verona. La decisione era nell’aria e la dirigenza ha accelerato il processo di cambiamento. Troppo pericolosa la situazione di classifica con gli scaligeri appaiati insieme al Pisa all’ultimo posto in classifica con 14 punti. Curiosamente anche i nerazzurri hanno cambiato guida tecnica dopo l’ultimo weekend di serie A. L’allenamento odierno verrà guidato dall’allenatore della primavera Sammarco, poi si conoscerà il nome del successore. Tra i più gettonati c’è Roberto D’Aversa ma si saprà sicuramente di più nelle prossime ore.

Si è svolta a Firenze la premiazione per quanto riguarda la Panchina d’Oro relativa alla passata stagione. Per la quinta volta in carriera a vincere è Antonio Conte vista la sua straordinaria stagione al Napoli che ha portato il quarto scudetto ai partenopei. Grande soddisfazione per lui soprattutto perché a votare sono stati i suoi colleghi. Al secondo posto Gian Piero Gasperini mentre al terzo si è piazzato Cesc Fabregas. In serie B, invece, premiato Giovanni Stroppa per quanto fatto con la Cremonese, alle sue spalle Fabio Grosso e Filippo Inzaghi, per il Sassuolo e il Pisa. Infine riconoscimento speciale per Enzo Maresca vincitore del Mondiale per club con il Chelsea.

Antonio Conte premiato a Firenze – Fonte figc.it

Infine il calciomercato che sta vivendo delle ultime ore febbrili visto che si chiude stasera alle ore 20. Tra gli ultimi affari ci sono il passaggio di Daniele Rugani dalla Juventus alla Fiorentina oltre al nuovo acquisto del Napoli che ha chiuso per l’esterno d’attacco dello Sporting Lisbona Alisson Santos. C’è anche un ritorno in serie A tra le ultime trattative. Arriva al Parma in prestito Gabriel Strefezza dopo 6 mesi non entusiasmanti all’Olympiakos. Chi saluta il nostro campionato, invece, è Matias Vecino in procinto di trasferirsi al Celta Vigo. Altre trattative in via di conclusione sono l’approdo di Iling Junior al Pisa e di Morten Thorsby alla Cremonese. C’è ancora tempo, però, per altri colpi di scena.

Rugani pronto all’avventura con la Fiorentina – Fonte fiorentinauno.com

Glauco Dusso