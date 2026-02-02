Il Pisa ha deciso: via Gilardino! Sospiro di sollievo per Di Lorenzo, Immobile e Lookman lasciano la serie A, la Juventus accoglie Holm e Boga

Tempo di lettura 3 minuti

Fatale per il tecnico dei nerazzurri la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, infortunio meno grave del previsto per il capitano del Napoli, il mercato impazza prima della fine di questa sera

Cambio della guardia in casa Pisa. Il 3-1 subìto sabato in casa dal Sassuolo ha convinto la dirigenza a prendere la sofferta decisione di esonerare Alberto Gilardino. La voglia e il gioco c’erano, ma i risultati no, visto anche l’ultimo posto in coabitazione con il Verona. Allora si prova la via della sterzata decisa per toccare le corde emotive della squadra. Il sostituto sembra essere lo svedese Oscar Hiljemark, 33 anni, ex giocatore di Genoa e Palermo, ora alla guida dell’Elfsborg club svedese dal quale si sta liberando. Abbandonata, invece, la pista che portava a Marco Giampaolo. Nelle prossime ore attesi sviluppi sull’ufficialità dell’operazione.

Napoli ha trattenuto il fiato. Sabato pomeriggio il movimento innaturale del ginocchio sinistro di Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina aveva fatto pensare al peggio. Lo stesso Antonio Conte ai microfoni dopo la gara aveva preparato tutti alla brutta notizia. Gli esami strumentali, invece, hanno mostrato sì un infortunio importante ma non grave come si pensava. Il difensore azzurro ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio. Si tratta quindi di un mese e più di stop, che rispetto alle prime impressioni è un’ottima notizia. Bloccate anche tutte le trattative per un eventuale sostituto, si era parlato di Zappa del Cagliari.

Il calciomercato vive le sue ultime ore e le notizie si susseguono. Di certo ci sono gli addii al nostro campionato di due attaccanti. Ciro Immobile si trasferisce a Parigi, più precisamente al Paris Fc. Si chiude così la sua breve parentesi al Bologna, neanche un gol per lui. Nel club parigino troverà altri due giocatori italiani, il giovane Luca Koleosho e Diego Coppola, entrambi in prestito da club inglesi, il Burnley e il Brighton. Altra punta che se ne va è Ademola Lookman che dopo l’estate tormentata e la permanenza a Bergamo stavolta cambia aria. Sarà l’Atletico Madrid ad accoglierlo per una cifra complessiva di circa 40 milioni. Il nigeriano, quindi, compie il percorso inverso fatto da Giacomo Raspadori sempre in questa sessione.

Infine la Juventus si sta scatenando in questo finale di mercato. Alla corte di Spalletti arrivano Jeremie Boga dal Nizza e Emil Holm dal Bologna, oltre al giovane di belle speranze Adin Licina dal Bayern Monaco. L’ala destra giocherà con la Juve Next Gen. L’esterno difensivo destro di difesa arriva in una sorta di scambio con i rossoblu che prelevano dai bianconeri Joao Mario. Si tratta di tutti prestiti con diritto di riscatto, tranne il talento del Bayern Monaco che arriva a titolo definitivo. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi anche per la punta centrale.

Glauco Dusso