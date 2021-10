Passione del Calcio: Duccio Curione de Il Collegio 6 e l’ “EriKaffè” le novità

L’insegnante della trasmissione Rai curerà per questo sito la rubrica-video “La lezione del prof. Duccio Curione” mentre il Direttore Editoriale Erika Eramo ci delizierà con un appuntamento settimanale fuori dagli schemi

Ieri sera, martedì 26 ottobre in prima serata su Raidue, è suonata la campanella de Il Collegio 6 (otto puntate in totale), un docu-reality realizzato in collaborazione con Banijay Italia, adattamento del format internazionale That’ll Teach’Em. Questa edizione del programma, con la voce narrante di Giancarlo Magalli, catapulta gli insegnanti e i giovani studenti, i quali abbandoneranno tecnologia e cellulari, nel 1977, un anno innovativo che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese, caratterizzato dalle contestazioni studentesche e dagli anni di piombo.

Il format è nato come esperimento sociologico ma presto è diventato un cult tv per diverse generazioni. Dopo le stagioni (prima edizione datata 2017) ambientate nel 1960 (anno delle Olimpiadi a Roma), nel ’61 (centenario Unità d’Italia), nel 1968 (periodo delle rivoluzioni) e nel 1982 (Italia campione del mondo), la quinta edizione ha cambiato posto trasferendosi dal convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco (Bergamo), zona fortemente colpita dal COVID-19, al convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni (Frosinone), attuale sede e che ha ospitato anche l’edizione dello scorso anno ambientata nel ’92 (mani pulite e le stragi ai danni dei magistrati Falcone e Borsellino).

Il prof. di Educazione Fisica de Il Collegio 6 sarà Duccio Curione, il quale ha collaborato come preparatore atletico in B nel Bari nel 2011/12 e 2012/13 e nel Monopoli nel 2017 in Lega Pro. In Passione del Calcio curerà la rubrica-video “La lezione del prof. Duccio Curione”, una disamina sul campionato italiano e sulle coppe europee con uno sguardo alla condizione atletica dei vari club. Da questa settimana in poi il nostro sito ospiterà anche un mini editoriale settimanale, “EriKaffè”, ideato e realizzato dal Direttore Editoriale Erika Eramo. La notizia più gettonata sarà analizzata in maniera tagliente, frizzante e fuori dagli schemi. Un appuntamento imperdibile che durerà il tempo di un caffè, anzi di un… EriKaffè. Non vi resta perciò che sintonizzarvi su passione del calcio e farci sapere i vostri commenti sulle novità e non solo.

Scriveteci a:

info@passionedelcalcio.it e stopaseguire@passionedelcalcio.it