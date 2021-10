Giro di boa in Europa – Juve a punteggio pieno ma nessuna italiana brilla

In Champions l’Inter non ha grosse salite per accedere agli ottavi, l’Atalanta come sempre è un’altalena di emozioni, per il Milan è una missione quasi impossibile

Nel girone di andata di Champions solo il Liverpool e il Bayern Monaco hanno impressionato, con rispettivamente Salah e Lewandowski grandi protagonisti, e si candidano, sul campo, come favorite. I reds hanno strapazzato il Porto in trasferta, 1-5, e battuto il Milan e l’Atletico Madrid con lo stesso punteggio di tre reti a due. Il Milan fermo a zero punti dovrà sovvertire ogni pronostico e disputare un ritorno impeccabile se vuole proseguire la sua corsa in Champions. Il Bayern è un rullo compressore con 12 gol fatti e nessuno subito, ne sanno qualcosa il Benfica, il Barça e la Dinamo Kiev. La sfida per la seconda piazza del girone che vale un posto agli ottavi è tra il Benfica e il Barça con lo scontro diretto in terra catalana. La Juve è capolista in un girone più che abbordabile e attende la gara contro il Chelsea che salvo colpi di scena varrà il primato. L’Inter non può temere lo Sheriff, club moldavo, ed è sopra allo Shakhtar allenato da De Zerbi, mentre il Real Madrid punta al primo posto. All’Atalanta manca sempre quella continuità, sia in campionato che in Europa, necessaria per diventare un top club assoluto. E’ eloquente quello che è accaduto a Manchester contro lo United, lo 0-2 della prima frazione si è trasformato nella ripresa in 3-2 con gol decisivo del solito Cristiano Ronaldo. Un girone aperto in cui anche il Villarreal e lo Young Boys possono sperare. Tre gol in altrettante partite per CR7 e naturalmente 3 reti in 3 gare anche per Messi con il PSG. Il club parigino dovrebbe passare il turno in compagnia del City. Stesso discorso per l’Ajax e il Dortmund. Il Salisburgo guida un girone estremamente equilibrato di cui ne fanno parte il Siviglia, il Lilla e il Wolfsburg.

In Europa League il Legia Varsavia sconfitto sonoramente ieri dal Napoli e in difficoltà nel proprio campionato è a sorpresa in vetta con i partenopei e il Leicester ad inseguire insieme con due punti in meno. Sono perciò ancora buone le possibilità per il Napoli che invece sta brillando in serie A con 8 successi su 8. Il Galatasaray del tecnico Terim si è issato al primo posto con la Lazio e il Marsiglia che vorranno scavalcarlo nel ritorno.

Fa rumore in Conference League la goleada di ieri inflitta dalla squadra norvegese, il Bodo/Glimt, alla Roma, 6-1. Una vittoria che è valsa anche il sorpasso in cima. Nonostante questa brutta sconfitta la Roma non dovrebbe avere problemi di qualifcazione ma i giocatori scesi in campo fin dall’inizio avranno sicuramente perso punteggio agli occhi di Mourinho. In un torneo con pochissimi club di un certo spessore spicca in un giorne il terzo posto del Tottenham. Evidentemente le squadre più importanti vorrebbero passare il turno con le riserve o comunque con il minimo delle energie. Vedremo se sarà sufficiente.

Fonte foto: TalkSport.com

Stefano Rizzo