Panchine in A: il punto su Torino, Verona, Monza e Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

I seguenti club del nostro campionato devono trovare un allenatore per la prossima stagione

Continua la ricerca dell’allenatore per le squadre di Serie A. Il Torino, dopo l’addio di Juric, è sempre più vicino a Paolo Vanoli, ormai ex allenatore del Venezia. Prima di firmare con i granata, Vanoli dovrà accordarsi con i veneti per la risoluzione del contratto in cui è presente una clausola da 1 milione di euro.

Il Verona sembra pronto ad ingaggiare Paolo Zanetti. Il direttore sportivo Sogliano ritiene che possa essere il profilo giusto per sostituire Baroni. Zanetti è sotto contratto con l’Empoli fino al 2026 ma i toscani non dovrebbero opporsi alla risoluzione.

Galliani ha in mente due nomi per il post Palladino: Alessandro Nesta e Marco Baroni. L’ex allenatore del Verona è la pista più calda mentre il campione del mondo 2006 intriga e non poco il dirigente del Monza. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.

Da monitorare invece la situazione Bologna-Italiano. Il club rossoblù ha fatto la proposta ma l’ex viola avrebbe chiesto delle garanzie in più, non solo dal punto di vista economico. Il Bologna cercherà comunque di convincere Italiano, è lui il prescelto per sostituire Thiago Motta.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina