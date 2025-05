Panchine girevoli in serie A: da Baroni a Conte, ecco chi può saltare

Tempo di lettura 2 minuti

La fine del campionato porta in dote una situazione di incertezza su più di una panchina, alcune sono già al passo d’addio come Lazio e probabilmente Napoli, altre ci pensano

Campionato finito e si tirano le somme. Vista l’aria che tira diversi allenatori potrebbero cambiare aria nei prossimi giorni, vuoi per propria decisione o per scelta della società in cui sono attualmente. Nelle ultime ore sembra praticamente fatta per il divorzio tra Marco Baroni e la Lazio. Cocente la delusione per il girone di ritorno dei biancocelesti che ha portato all’esclusione da tutte le coppe europee. Per la successione si fanno i nomi di grandi ex come Conceiçao, Almeyda e Klose, oppure un clamoroso ritorno di Sarri. Chi invece dovrebbe andare via da par suo è Antonio Conte. Finita per lui la missione napoletana e come spesso gli capita preferisce andare via da vincente. Il Napoli punta Allegri mentre Conte è atteso dalla Juventus. I bianconeri hanno confermato Igor Tudor per il mondiale per club ma fino al 31 luglio hanno la possibilità di rimpiazzarlo. Chi ancora non ha deciso il suo futuro è Vincenzo Italiano. Viste le panchine prestigiose che potrebbero presentarsi alla sua porta sta temporeggiando sul rinnovo con il Bologna. Milan e Roma sarebbero interessate al tecnico rossoblu, entrambe cambieranno quindi c’è attesa per sapere i nomi dei loro prossimi mister. L’Inter aspetta l’esito della finale di Champions League per capire quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, tentato da diversi club. Nel caso anche la società nerazzurra dovrebbe guardarsi attorno. Fabregas è uno dei nomi caldi nonostante abbia dato parola al Como sulla sua permanenza. Grandi movimenti insomma. La serie A prepara il restyling.

Glauco Dusso