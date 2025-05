La Notte dei Leoni: Match Day, ore 20.30 Stadio B. Stirpe, in diretta su DAZN il triangolare di calcio a sostegno di ADMO

Tempo di lettura 2 minuti

Il grande giorno è arrivato, le squadre sono pronte ad affrontare questa serata in cui sport e solidarietà si uniranno per supportare la donazione di midollo osseo. Sosterrò la Nazionale Attori, vi aspetto numerosi

La partita che verrà disputata questa sera allo stadio B. Stirpe di Frosinone sarà la preziosa dimostrazione della fondamentale unione tra sport e solidarietà. La Nazionale Attori è condotta da un Uomo con la” U “maiuscola, Olivio Lozzi, fondatore di questa squadra con Pier Paolo Pasolini, che ne fu il capitano, nel 1970; è una compagine composta dai più importanti nomi del mondo cinematografico e musicale che riceve inviti in ogni città, non solo in Italia per sostenere le più varie associazioni a scopo benefico. Olivio Lozzi ricevette nel 2005 l’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica per il suo instancabile impegno sociale ed oggi come allora passa tutto il suo tempo e le sue inesauribili energie per rispondere a tutte le situazioni che chiedono sostegno coadiuvato da sua sorella Catia Lozzi che con grande energia coordina tutta la struttura organizzativa e l’attore Domenico Fortunato che ne è il presidente. La serata vanterà nomi di grande importanza dai calciatori che hanno segnato pagine importanti del nostro calcio alla presenza di ospiti e autorità di grande rilievo. La causa a cui verrà devoluto il ricavato è a favore dell’associazione ADMO e si sosterrà la comunità Nuovi Orizzonti di Don Davide Banzato che si batte per l’ascolto e l’integrazione dei più fragili. La manifestazione avrà una madrina d’eccezione, la stella del tennis mondiale Venus Williams, insomma sarà una serata davvero di forte impatto emotivo e ovviamente la partecipazione del pubblico sarà fondamentale per questo evento! Di seguito le formazioni:

Daniela Fazzolari