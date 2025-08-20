Panathinaikos: una nuova sfida europea dopo l’eliminazione dalla Champions League

Tempo di lettura 3 minuti

La storica e prestigiosa squadra greca, affronta la stagione 2025-26 dell’Europa League con grandi ambizioni e la volontà di affermarsi tra i protagonisti del calcio continentale. Ne sono una testimonianza le quote Europa League, che vedono la squadra di mister Rui Vitória tra le favorite ad approdare alla fase campionato, nonostante la concorrenza agguerrita

Dopo l’eliminazione dalla Champions League i verdi di Atene hanno dovuto affrontare le qualificazioni della seconda competizione europea per club, l’Europa League, dimostrando già nel terzo turno preliminare carattere e determinazione. In questa fase hanno affrontato lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina tra le più temute dell’Est Europa, in un confronto che ha catturato l’attenzione dei tifosi.

Il match di andata, giocato il 7 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Atene, si è concluso con un pareggio a reti inviolate, seguito da una gara di ritorno il 14 agosto a Cracovia che ha confermato l’equilibrio tra le squadre, con un altro 0-0. La qualificazione si è decisa quindi ai calci di rigore, dove il Panathinaikos ha avuto la meglio per 4-3, conquistando così l’accesso al turno successivo e dimostrando maturità e freddezza nei momenti decisivi.

Nell’ultimo turno preliminare prima della fase campionato, i greci affronteranno il Samsunspor, squadra turca che debutta nella competizione europea, con la partita di andata in programma il 21 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Atene e quella di ritorno prevista per il 28 agosto al Samsun Stadium.

L’Europa League 2025-26, il cui sorteggio del campionato si terrà a fine agosto, prenderà ufficialmente il via a settembre e vedrà la finale programmata allo stadio Beşiktaş Park di Istanbul nel maggio 2026, promettendo grande spettacolo e sfide serrate tra le principali squadre europee.

Il Panathinaikos, è bene ricordarlo, vanta una delle storie più illustri del calcio greco, con numerosi titoli nazionali e coppe di Grecia in bacheca. A livello internazionale, il club ha partecipato a molte edizioni della Champions League e della Coppa UEFA/Europa League, raggiungendo traguardi storici come la finale di Coppa dei Campioni nel 1971, persa contro l’Ajax, e le semifinali della Champions League nel 1985 e 1996.

In Europa League, la squadra ha ottenuto importanti piazzamenti, tra cui i quarti di finale nel 1988 e nel 2003, confermandosi una presenza costante e competitiva nelle coppe europee.

Negli ultimi anni, dopo un periodo di transizione, il ritorno in Europa rappresenta un segnale positivo per la società e per i tifosi, che sperano in prestazioni all’altezza della gloriosa tradizione.

La rosa attuale, molto motivata, punta a farsi valere contro avversari di grande esperienza e a proseguire il cammino europeo con ambizione e determinazione, mirando a tornare ai livelli storici che hanno reso il Panathinaikos un simbolo del calcio greco in Europa e nel mondo.

Fonte foto: GettyImages.com