SuperCoppa europea al PSG che supera ai rigori il Tottenham

Allo stadio Friuli di Udine i parigini rimontano nel finale la squadra londinese e hanno la meglio dagli undici metri

La 50esima edizione della SuperCoppa europea è andata in scena ad Udine nello stadio Friuli. Il PSG, campione d’Europa in carica, ha sfidato il Tottenham vincitore dell’Europa League 2025. Per il Paris Saint-Germain si tratta della seconda partecipazione a questo torneo, l’unico precedente risale al 1996 è in quell’occasione il club parigino, vincitore della Coppa delle Coppe, rimediò una doppia sconfitta contro la Juventus campione d’Europa: 1-6 per i bianconeri a Parigi nell’andata e 3-1 per la Juve nel ritorno a Palermo. Prima assoluta invece per gli Spurs. Alla vigilia di questa super sfida il tecnico spagnolo del PSG, Luis Enrique, era stato lapidario: “Gigio giocatore e persona super, ma al Psg mi serve un altro tipo di portiere”, quindi Donnarumma è stato escluso dai convocati ed è sul mercato.

In porta perciò debutta il nuovo acquisto Chevalier, poi difesa a 4, tre centrocampisti tra i quali figura l’attaccante Doue nel ruolo di mezzala e trio d’attacco formato da Kvara, Dembele e Barcola. Il neo mister del Tottenham, Thomas Frank, risponde alternando la difesa a 3 con quella a 4, tra i pali c’è il portiere italiano Vicario.

Il PSG è imballato in quanto ha ripreso da poco ad allenarsi per via del Mondiale per Club che si è concluso un mese fa, i parigini erano stati sconfitti per 3-0 dal Chelsea.

La prima occasione avviene alla metà del primo tempo quando Chevalier si mette in luce intercettando a mano aperta un tiro insidioso di Richarlison.

Al 39esimo gli Spurs passano in vantaggio sugli sviluppi di una punizione calciata dal portiere Vicario, Palhinha impegna Chevalier e palla sulla traversa poi sulla ribattuta è più lesto di tutti van de Ven che insacca per l’uno a zero.

Dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa Chevalier commette un grave errore su un non irresistibile colpo di testa di Romero, sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione, ed è il due a zero a favore di un buon Tottenham.

Il PSG prova a riaprire i giochi riversandosi costantemente nella metà campo degli avversari ma gli effetti non sono quelli desiderati fino a quando al minuto 85 il nuovo entrato Lee con un tiro chirurgico infila il pallone all’angolo sinistro della porta difesa da Vicario. Ed è pertanto il gol dell’uno a due. Non è finita perchè al 94esimo l’altro subentrato Ramos pareggia i conti, 2-2, con un gol di testa su assist al bacio di Dembele. Si va ai rigori perchè non ci sono i tempi supplementari. Il Tottenham in virtù del doppio vantaggio si è arroccato in difesa ma non ha saputo tenere botta alle iniziative degli uomini allenati da Luis Enrique il quale ha rivitalizzato la propria squadra inserendo dei giocatori risultati poi decisivi.

Per il PSG sbaglia Vitinha che calcia fuori, mentre per il Tottenham il tiro dal dischetto di van de Ven viene parato da Chevalier e Tel non inquadra la porta. E’ Nuno Mendes a siglare il rigore della vittoria per il PSG (4 rigori segnati per il PSG e 3 per il Tottenham). Prima SuperCoppa per il club parigino.

Fonte foto: ArchivioPrisma.com

Stefano Rizzo