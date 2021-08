Olimpiadi Tokyo 2020 – Record azzurro di medaglie

La spedizione italiana guidata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò ha conquistato 40 medaglie (record di sempre): 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi (record di bronzi)! La nostra redazione con questo articolo rende omaggio all’impresa leggendaria

Logicamente nel totale del medagliere delle Olimpiadi conta molto la grandezza di una Nazione, visto che all’interno della manifestazione sono presenti moltissimi sport ed è perciò fondamentale per una Paese avere la possibilità di attingere il più possibile nel materiale umano. Oltretutto è doveroso sottolineare che in Italia il calcio attira su di sè gran parte dell’interesse collettivo e perciò per le altre discipline sportive non è semplice scovare talenti. Pertanto l’Italia nelle Olimpiadi deve analizzare nella maniera giusta l’andamento delle altre Nazioni senza mai perdere la voglia di superare i proprio record. E’ sempre comunque scivoloso fare paragoni con il passato, per esempio ora ci sono più medaglie a disposizione rispetto ad una volta. Comunque al di là di tutto il gruppo azzurro in questa edizione è stato fantastico, nonostante le delusioni nella scherma e negli sport di gruppo. Il record di medaglie conquistate resterà nella storia. Superato il primato di 36 che risaliva a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Mai l’Italia aveva conquistato almeno una medaglia in ogni giorno di una Olimpiade e mai aveva raggiunto il podio in 19 discipline differenti. 10 ori, meglio delle ultime tre edizioni, (il record è di 14 ori ottenuto a Los Angeles ’84 ma in quell’anno non si presentarono diverse Nazioni dell’Est per boicottaggio).

La nostra redazione rende omaggio all’impresa leggendaria:

In questa Olimpiade non ho avuto soddisfazioni dai due sport che seguo con passione, il calcio maschile (Nazionale olimpica italiana assente) e il ciclismo su strada maschile (il gruppo azzurro guidato dal ct Cassani ha deluso), mi hanno invece regalato grandi emozioni le imprese degli atleti e delle atlete con i colori azzurri nelle altre varie discipline. Questa edizione è stata rinviata di un anno causa covid e gli azzurri hanno dimostrato per l’ennesima volta che ‘siamo’ i numeri uno nel rialzarci dopo le difficoltà. Nel Mondiale di calcio vinto nel 1982 ci si rialzò dal calcio scommesse, il successo del Mondiale del 2006 venne dopo calciopoli e infine questa estate, prima la vittoria azzurra ad Euro 2020 e ora il record di medaglie a Tokyo, dopo la crisi pandemica che ha stravolto il mondo. Grazie Azzurri! Stefano Rizzo

L’Italia è così. Dalla Polvere all’Altar di manzoniana memoria. Trasforma la sua frustrazione da prima untrice europea (vedi l’epopea infinita del monotema sanitario) in coriacea determinazione e rivalsa portando risultati insperati prima nel calcio e poi nelle discipline olimpiche. Il polmone azzurro è più vivo che mai e sa far emozionare perché non sono solo le gambe che macinano metri, nuotate e piroette. Il cuore è un muscolo involontario che va volontariamente allenato. I nostri atleti lo sanno e lo gettano -metaforicamente e non- oltre l’ostacolo. Siamo artisti anche nello sport e quindi ne siamo i degni vincitori. Non è forse questa la medaglia più bella? Erika Eramo

Che estate Italia! Appena riposta in bacheca la coppa per l’Europeo di calcio ci siamo immersi nell’Olimpiade di Tokyo. Pensavamo di aver già vissuto fin troppe emozioni e invece, come sempre, l’orgoglio italiano ha saputo stupirci. Gli spalti vuoti, la paura di un contagio e l’atmosfera surreale non hanno ostacolato la nostra voglia di sognare. Record assoluto di medaglie vinte, momenti storici, troppi da ricordare, ma soprattutto un gruppo di atleti entrati nella leggenda. Complimenti ragazzi e ragazze, nello sport da oggi si parlerà per sempre di voi. Glauco Dusso

Dalle notti magiche dell’Eurovision e dell’Europeo ai pomeriggi magici di Tokyo. È davvero l’estate dell’Italia, che all’oro di Euro 2020 aggiunge altre 40 medaglie grazie all’Olimpiade (record dei record). Corriamo più veloci di tutti, saltiamo più in alto di tutti, marciamo e lottiamo meglio di tutti. Un unico comune denominatore ha attraverso stati e continenti in questi ultimi mesi: la voglia dell’Italia di non mollare mai e di rinascere, dritta verso un futuro migliore. Grazie per tutte le emozioni. Luca Missori

Sia per gli appassionati sportivi che per gli addetti ai lavori, solo un evento poteva superare l’exploit della Nazionale di Mancini: l’oro di Marcell Jacobs nella Gara con la G maiuscola, la madre di tutte le medaglie olimpiche, la 100 metri di atletica. Comunque tutti i nostri atleti si sono regalati l’immortalità. Con il record di medaglie possiamo dire di aver per sempre forgiato il nome dello sport italiano nel metallo della storia. Valerio Campagnoli

C’è poco da dire, l’estate 2021 si è tinta di azzurro con punte tricolore che rendono il tutto immaginifico. Dopo la finale vinta di Londra ecco Tokyo. Dopo l’Europeo, l’Olimpiade come se il destino avesse scelto l’Italia come il Paese della rinascita dopo i mesi più bui. 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi per un totale di 40 medaglie. Dal taekwondo al nuoto, dall’atletica alla vela, passando per il canottaggio, il ciclismo e il karate. È tutto vero, l’Italia dello sport è tornata. Sandro Caramazza

Il secondo Rinascimento dopo l’età buia del Covid, non poteva che avere il suo epicentro in Italia. Tutto il mondo già guardava il nostro paese ammirato, ma spesso se ne prendeva gioco. Grazie all’impresa dei ragazzi di Mancini e alle 40 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, di cui svariati ori nelle discipline regine, ora tutte le persone dovranno guardare al Belpaese non solo come ad un bel quadretto. Siamo patria di poeti, navigatori e velocisti, ma soprattutto di uomini col cuore più grande di tutti. Marco Fabio Ceccatelli

L’estate italiana non finisce mai. Dopo un Europeo magnifico ecco l’Olimpiade dei record, 40 medaglie con un dominio assoluto nella disciplina madre, l’atletica. L’Italia celebra i suoi campioni che sono tornati a splendere. Alessandro Fornetti

Una Olimpiade leggendaria per i nostri colori, quelli azzurri. E’ stato superato il record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960. A scorrere il medagliere vengono i brividi: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi. Ci aspettavamo una missione da 30 medaglie, con la speranza di varcare questa soglia anche psicologica. È andata anche meglio, al di là dell’immaginabile. Fabrizio Scarfò

Chi pensava che l’estate italiana avesse vissuto il massimo della gioia sportiva con le mani di capitan Chiellini sulla coppa dell’Europeo… pensava male. A Tokyo lo sport italiano emerge, risorge, splende, domina. Più individualmente che collettivamente, con nuovi campioni che segnano solchi immortali in sport dove eravamo abituati a veder vincere gli altri. Non stavolta. Stavolta vinciamo (praticamente quasi sempre) noi. Alessandro Sticozzi

Dopo un 2020 che sembrava non finisse mai, per l’Italia è il 2021 l’anno della rinascita. Sul tetto d’Europa dopo “soli” 53 anni, riusciamo a battere vari nostri record alle Olimpiadi di Tokyo. Allora c’è da sperare che sia il 2021 a non finire mai… Andrea Perla

Ecco l’elenco di tutti gli azzurri medagliati:

1 – Luigi Samele, scherma – Medaglia d’Argento

2 – Vito Dell’Aquila, taekwondo, combattimento – Oro

Vito Dell’Aquila

3 – Elisa Longo Borghini, ciclismo su strada – Bronzo

4 – Odette Giuffrida, judo (cat. 52 kg) – Bronzo

5 – Mirko Zanni, sollevamento pesi (cat.67 kg) – Bronzo

6 – Nicolò Martinenghi, 100 rana, nuoto – Bronzo

7 – Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, staffetta 4×100 stile libero, nuoto – Bronzo

8 – Diana Bacosi, skeet donne, tiro al volo – Argento

9 – Daniele Garozzo, fioretto – Argento

10 – Maria Centracchio, judo (cat. 63) – Bronzo

11- Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, spada donne a squadre – Bronzo

12 – Giorgia Bordignon, sollevamento pesi cat. 64 kg – Argento

13 – Federico Burdisso, nuoto, 200 farfalla – Bronzo

14 – Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, quattro senza, canottaggio – Bronzo

15 – Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Aldo Montano, sciabola a squadre – Argento

16 – Pietro Ruta e Stefano Oppo, canottaggio – Bronzo

17 – Federica Cesarini e Valentina Rodini, canottaggio – Oro

Valentina Rodini e Federica Cesarini

18 – Gregorio Paltrinieri, nuoto, 800m sl – Argento

19 – Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Erica Cipressa, scherma, fioretto femminile a squadre – Bronzo

20 – Lucilla Boari, tiro con l’arco – Bronzo

21 – Simona Quadarella, nuoto, 800 sl – Bronzo

22 – Irma Testa, boxe 54-57 kg – Bronzo

23 – Mauro Nespoli, tiro con l’arco – Argento

24 – Antonino Pizzolato, sollevamento pesi (81 kg) – Bronzo

25 – Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi, nuoto, staffetta 4×100 mista maschile – Bronzo

26 – Gianmarco Tamberi, salto in alto – Oro

Gianmarco Tamberi

27 – Lamont Marcell Jacobs, 100 m, atletica – Oro

Lamont Marcell Jacobs

28 – Vanessa Ferrari, ginnastica corpo libero – Argento

29 – Caterina Banti-Ruggero Tita, vela (Nacra 17) – Oro

Ruggero Tita e Caterina Banti

30 – Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon, ciclismo su pista, inseguimento a squadre – Oro

Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan

31 – Gregorio Paltrinieri, nuoto 10 km – Bronzo

32 – Manfredi Rizza, K1 200 metri, canoa velocità – Argento

33 – Massimo Stano, marcia 20 km – Oro

Massimo Stano

34 – Elia Viviani, omnium, ciclismo su pista – Bronzo

35 – Viviana Bottaro, karate Kata – Bronzo

36 – Antonella Palmisano, marcia 20 km – Oro

Antonella Palmisano

37 – Luigi Busà, karate Kumite -75 Kg – Oro

Luigi Busà

38 – Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, 4×100 maschile, atletica – Oro

Fausto Desalu, Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs e Filippo Tortu

39 – Abraham Conyedo Ruano, lotta libera 97 kg – bronzo

40 – Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Centofanti e Martina Santandrea, ginnastica ritmica – bronzo

Nel calcio maschile invece l’oro è stato conquistato dal Brasile che sconfigge la Spagna in finale.

Brasile-Spagna 2-1 dts

45+2′ Cunha (B), 61′ Oyarzabal (S), 108′ Malcom (B).

I verdeoro bissano il successo di Rio 2016. Il terzino destro brasiliano, Dani Alves, attuale giocatore più vincente, inserisce nella sua straordinaria bacheca anche la medaglia d’oro.

Nell’albo d’oro maschile (torneo che ha variato negli anni, ora partecipano le Nazionali giovanili e qualche giocatore fuori quota) al primo posto ci sono l’Ungheria e la Gran Bretagna con 3 successi.

Fonti foto: TheSportsGrail.com; Gazzetta.it