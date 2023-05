Oggi tutti vogliono essere Bove! Sboccia un altro figlio della Roma

Il giovane centrocampista giallorosso ha firmato ieri col Bayer Leverkusen la rete decisiva dell’1-0 nella semifinale di Europa League

Oggi tutti vogliono essere Edoardo Bove. Soprattutto quei ragazzini della Capitale con la Lupa stampata nel cuore. Ebbene sì, anche Bove adesso è entrato di diritto nel cuore dei tifosi romanisti. Perché il suo gol, messo a referto ieri sera contro il Bayer Leverkusen, vale tanto quanto l’Olimpico: ovvero un’enormità. La Roma ha portato a casa il primo round della semifinale di Europa League contro i tedeschi, fra sei giorni ci sarà il ritorno a Leverkusen. E’ vero, l’1-0 è un vantaggio minimo, ma per la squadra di José Mourinho non è un dettaglio da buttare via. Perché si sa, chi ben comincia è a meta dell’opera. Quel gol, al minuto 63′, lo ha realizzato proprio uno di Roma e della Roma: Bove!

UN SOGNO

Col mito Daniele De Rossi nel cuore e nella testa – PS: il gol di ieri rientra nelle corde del campione del Mondo 2006 – Bove si è regalato una serata da incorniciare. Di quelle che difficilmente si potranno dimenticare. Lui romanista, ragazzo del vivaio, visionato e scoperto da un altro eroe della Roma giallorossa come Bruno Conti, che dopo tutta la trafila delle giovanili, segna il gol decisivo in una semifinale europea. Praticamente il sogno di una vita. Per Bove, la Roma e i romanisti adesso c’è un obiettivo: proteggere quel gol per arrivare a Budapest e regalarsi la seconda finale europea consecutiva dopo quella di Tirana di Conference League. Appunto la Conference League, dove Bove ha bagnato il suo esordio nelle coppe europee. In Serie A lo aveva fatto con Fonseca il 9 maggio 2021 in occasione di Roma-Crotone 5-0. L’esordio in Europa arriva nello stesso anno, 2021, ma in mese e con allenatore diversi: il 9 dicembre con José Mourinho, Cska Sofia-Roma 2-3.

GIA’ UNO DI MOU!

A proposito di Mou, l’amore fra i due è sbocciato sin da subito. Lo stesso Special One lo ha rivelato ieri nel post partita di Roma-Bayer Leverkusen. Le sue parole: “Bove è un ragazzo con grande talento come giocatore e come persona. Se è venuto su così è merito della sua famiglia. È un ragazzo educatissimo, con formazione accademica. È un professionista esemplare, sembra un giocatore di 30 anni non un ragazzo così giovane“. Insomma, è amore vero. Tant’è che Mou vuole conoscere anche la famiglia… Scherzi a parte, a Roma sta per sbocciare un altro baby giallorosso. Uno di quelli alla Totti, De Rossi e Pellegrini. Però alt con i paragoni e i carichi di responsabilità. A 21 anni, li farà il 16 maggio, la strada è ancora lunga, ma come per la Roma col Bayer, chi ben comincia è a metà dell’opera.

Sandro Caramazza

