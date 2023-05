Reggina, restituiti 2 punti dalla Corte d’Appello

La penalizzazione del club calabrese passa dunque da 7 a 5 punti, facendo salire la squadra all’ottavo posto in classifica

Una buona notizia per i tifosi della Reggina. La Corte d’Appello ha respinto il ricorso fatto dal club il 24 aprile per la prima penalizzazione di 3 punti ma ha accolto parzialmente il secondo ricorso presentato il giorno 8 maggio inerente alla penalizzazione di 4 punti. I punti in meno dunque passano da 7 a 5, proiettando i ragazzi di Inzaghi all’ottavo posto in classifica, l’ultimo per accedere ai play-off.

Nella prossima sfida in Serie B la Reggina affronterà il Bari, terzo in classifica e già certo di un posto ai play-off.

Fonte foto: gialuncadimarzio.com

Davide Farina