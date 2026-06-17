Niente Krosche-Milan, salta l’arrivo del DT. Il Real Madrid si appella alla Uefa sul caso Negreira-Barcellona, van Bronckhorst ritorna al Feyenoord

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Tegola per i rossoneri, che trovano il muro dell’Eintracht Francoforte; in Spagna, Florentino Perez si appella direttamente al massimo organismo internazionale per club. A Rotterdam, ufficializzato il nuovo allenatore

Quando sembrava tutto pronto e apparecchiato, ecco la notizia che non ti aspetti: salta l’arrivo al Milan del nuovo DT Markus Krosche. L’Eintracht Francoforte ha deciso di non liberare né lui né il DS Hartung, altra figura individuata dal Milan per il nuovo corso. La società tedesca non ha apprezzato i modi del club rossonero e allo stesso tempo aveva chiesto un indennizzo di oltre 10 milioni di euro per liberare Krosche. Per il Milan, tutto da rifare. Cardinale e Ibrahimovic dovranno fiondarsi su altri lidi.

Duro comunicato del Real Madrid sul caso Negreira-Barcellona, ovvero lo scandalo secondo cui il club blaugrana avrebbe inviato ingenti somme di denaro all’allora vicepresidente della classe arbitrale spagnola. Il Real, rivolgendosi direttamente alla UEFA, sostiene che le nuove prove presentate rafforzano in modo conclusivo i sospetti già esistenti, mostrando una struttura deliberata progettata per esercitare un’influenza indebita sulle decisioni arbitrali. Sempre secondo la società della capitale spagnola, queste azioni rappresentano un grave rischio sistemico per la lealtà della competizione e per l’integrità sportiva.

Florentino Perez a sinistra e Joan Laporta a destra

Il Feyenoord ha deciso di ripartire da Giovanni van Bronckhorst. E’ lui l’erede di Robin van Persie sulla panchina della squadra di Rotterdam. Per van Bronckhorst si tratta di un ritorno al Feyenoord. L’ex difensore, oltre ad aver giocato per anni nel club biancorosso, ha allenato e vinto al de Kuip dal 2015 al 2019, portando a casa un titolo di Eredivisie, 2 coppe d’Olanda e altrettante supercoppe. Gio van Bronckhorst ha allenato anche in Cina, al Guangzou, in Scozia, ai Rangers, e in Turchia, al Besiktas. Nell’ultima stagione, ha lavorato come collaboratore e vice di Arne Slot al Liverpool.

Giovanni van Bronckhorst

Sandro Caramazza

Fonte foto: Eurosport, Calcio e Finanza, Flashcore.com