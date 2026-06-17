Calciomercato, la Juventus sogna Salah, l’Inter è ad un passo da Provedel

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I bianconeri, su spinta di Spalletti, vorrebbero ingaggiare il fuoriclasse egiziano, mentre i nerazzurri sono vicini ad acquistare l’ex portiere della Lazio come vice Martinez

Anche durante il Mondiale, non si arresta il calciomercato, soprattutto in Italia. La Juventus è molto attiva in questi ultimi giorni e si è posta un obiettivo assai ambizioso: riportare Momo Salah in Serie A. Luciano Spalletti l’ha già allenato alla Roma e lo rivorrebbe a Torino ora che si è svincolato dal Liverpool. Il nodo più grande da sciogliere però resta la fattibilità economica dell’operazione: il campione egiziano infatti in Inghilterra percepiva uno stipendio di circa 12 milioni di euro l’anno più bonus. Da questo punto di vista, la concorrenza dei club sauditi, Al-Ittihad su tutti, potrebbe vedere soccombere i bianconeri, che però restano forti sul giocatore e vogliono assecondare i desiderata del proprio allenatore. In ogni caso, la trattativa entrerà nel vivo una volta che l’Egitto sarà tornato a casa dal Mondiale nordamericano.

(Fonte foto: Sportmediaset.mediaset.it)

Molto ma molto più vicino invece sembra essere l’Inter a Ivan Provedel. Intercettato da Sky Sport, l’agente del portiere in forza alla Lazio ha confermato che il suo assistito è ad un passo dal club nerazzurro. L’operazione avrà un costo di circa tre milioni di euro e l’estremo difensore italiano firmerà un contratto triennale. Salutato Sommer, l’Inter ha scelto lui per rinforzarsi tra i pali. Provedel, da sempre tifoso della Beneamata, arriverà a Milano come riserva di Martinez, sulla carta. Non è detto però che, come avvenuto all’inizio della sua esperienza con la Lazio, non possa di nuovo scalare le gerarchie.

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Luca Missori

(Fonte foto: News-sport.it)