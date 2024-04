Neuer nella storia: è il portiere con più clean sheet in Champions League

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tedesco ha superato Iker Casillas in questa speciale classifica nel match contro l’Arsenal

Nel quarto di finale di ritorno di ieri tra Bayern Monaco e Arsenal, che ha visto trionfare i tedeschi per 1-0, Neuer è diventato il portiere con più clean sheet nella storia della Champions League. Il classe 1986, con i suoi 58 clean sheet in 138 partite, ha superato Iker Casillas, fermo a 57 reti inviolate in 177 match, in questa speciale classifica. Chiude il podio Gianluigi Buffon con 52 clean sheet in 124 presenze.

Con questo record, Neuer rafforza ancor di più il suo status come uno dei portiere più forti ed influenti della storia del calcio.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina