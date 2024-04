Conference League: Fiorentina, vincere contro il Viktoria Plzen per regalarsi un gran finale di stagione

Tempo di lettura 1 minuto

I viola arrivano dal pareggio senza reti in Repubblica Ceca e cercheranno a tutti i costi il successo a Firenze

La Fiorentina di Italiano torna in Conference League dopo il pareggio a reti bianche di una settimana fa contro il Viktoria Plzen. Gli avversari sono certamente inferiori ed i toscani vorranno passare il turno per regalarsi un finale di stagione a tutto ritmo visto che sono in corsa anche in Coppa Italia. Serviranno i gol, grande tallone d’Achille della Fiorentina, tuttavia non è difficile immaginare la squadra riversata in avanti per quasi tutta la durata della partita. Italiano schiererà il suo miglior undici con Belotti unica punta e Beltran alle sue spalle, con Nico Gonzalez e uno tra Kouamè e Sottil pronti a spingere sulle fasce.

Fonte foto: ildispariquotidiano.it

Alessandro Fornetti