Nations League, sesta giornata Lega A: Portogallo, Francia, Germania e Spagna vincono i gironi, retrocedono Polonia, Israele, Bosnia e Svizzera

Ieri sera si è chiusa la prima fase della competizione, diamo un’occhiata a ciò è successo nei quattro raggruppamenti

Tra domenica e martedì è andata in scena la sesta giornata della fase a gruppi di Nations League, quella conclusiva. Scopriamo quali nazionali si sono qualificate alla fase finale e quali invece sono retrocesse nella Lega B.

Nel Gruppo 1 pareggiano Croazia e Portogallo per 1-1, alla rete di Joao Felix nel primo tempo risponde Gvardiol nella ripresa per i padroni di casa. Nell’altra gara la Scozia vince in trasferta contro la Polonia per 2-1: Piatkowski replica all’iniziale vantaggio scozzese firmato McGinn, poi ci pensa Robertson al minuto 93 a regalare i tre punti ai suoi. Il Portogallo, che era già sicuro del primo posto, vince il girone e si qualifica alla final-eight insieme alla Croazia. Retrocedono invece i polacchi.

Nel secondo raggruppamento, quello dell’Italia, proprio gli Azzurri incappano in una pesante sconfitta casalinga contro la Francia per 3-1 (CLICCA QUI per leggere il commento sul match di domenica sera a San Siro). I transalpini, proprio grazie a questo successo, hanno agganciato la formazione di Luciano Spalletti al primo posto in classifica, superandola in virtù della migliore differenza reti. Entrambe le nazionali accedono in ogni caso alla fase finale della competizione. Retrocede invece Israele, ininfluente la vittoria per 1-0 contro il Belgio di Domenico Tedesco.

Nel terzo girone della Lega si registrano due pareggi per 1-1. Il primo è stato quello tra Ungheria e Germania, con i magiari che al minuto 99 hanno evitato la sconfitta grazie ad un rigore di Szoboszlai, riequilibrando il risultato dopo la rete di Nmecha per i tedeschi. Il secondo è stato quello tra Bosnia e Olanda: gli Orange sono passati in vantaggio nel primo tempo con Brobbey, poi ci ha pensato Demirovic a rimettere in parità il match. Germania e Olanda avanzano alla final-eight rispettivamente come prima e seconda forza del raggruppamento. Scivola in Lega B la Bosnia.

Nell’ultimo gruppo, il numero 4, la Spagna batte la Svizzera per 3-2. Gli iberici vanno in vantaggio due volte con Pino (ribattuta su rigore sbagliato da Pedri) e Gil e gli elvetici due volte li raggiungono grazie alle reti di Monteiro e Zeqiri. In pieno recupero però arriva il gol decisivo di Zaragoza (rigore). Nell’altra partita Serbia e Danimarca pareggiano 0-0. Un punto importante per i danesi, che preservano il secondo posto e passano alla fase successiva insieme alla Spagna. Retrocede in Lega B la Svizzera.

Tra le neo promosse in Lega A da segnalare il ritorno dell’Inghilterra, che vince il suo raggruppamento e raggiunge le altre grandi nazionali europee accompagnata da Repubblica Ceca, Norvegia e Galles.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goalnews24.it)