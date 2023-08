Napoli, offerta da 30 milioni per Elmas

Tempo di lettura meno di un minuto

Il Lipsia ha individuato nel macedone, in scadenza nel 2025, il giusto rinforzo per la loro trequarti

Il futuro di Elmas al momento è incerto. Il Lipsia ha offerta 30 milioni di euro per avere il macedone, il quale è in scadenza nel 2025 e non pare intenzionato a rinnovare il contratto con i partenopei. De Laurentiis al momento ha rispedito al mittente l’offerta dei tedeschi perché non vorrebbe privarsi del trequartista classe ’99. Da capire dunque come si evolverà questa situazione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina