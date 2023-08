Estate senza sole per Lukaku, il tempo sta per scadere

L’attaccate belga ancora senza squadra quando manca poco più di una settimana al termine del mercato, poi sarà soltanto l’Arabia Saudita a rimanere aperta per qualche altro giorno

In principio era l’Inter. Sembrava tutto fatto per l’acquisto a titolo definitivo dei nerazzurri. Romelu Lukaku, invece, ha deciso di stravolgere il suo destino, voltando le spalle alla squadra e ai tifosi che lo avevano accolto, perdonato e sostenuto, e avvicinandosi a un clamoroso approdo alla Juventus. I maligni parleranno di karma. Fatto sta che l’estate del bomber da quel momento è andata a rotoli. Scaricato dal Chelsea nella persona di Pochettino, neo tecnico dei blues che ha ribadito quanto sia fuori dal progetto. Accordi non trovati tra londinesi e Juventus per l’eventuale scambio con Vlahovic. I miraggi del Tottenham, della Roma e anche del Milan. Nulla però di concreto. Romelu ora è lì, ad allenarsi con gli esuberi del Chelsea ad aspettare una chiamata. L’avvocato Ledure, gran burattinaio, cerca una soluzione. A 9 giorni dal termine del calciomercato, però, sembra un’impresa ardua. Poi l’unico porto sarebbe la Saudi League, sempre che dopo i primi rifiuti abbiano ancora intenzione di trattarlo.

Nel frattempo fanno il giro dell’Europa le immagini di un calciatore che invece dal Chelsea è andato via. Si tratta di Hakim Ziyech che, preso in prestito dal Galatasaray, è stato presentato al pubblico direttamente dalla curva dei tifosi del club turco. Immagine insolita ma sicuramente ad effetto. Doppia festa per i supporters della squadra vista la vittoria sul Trabzonspor per 2-0.

