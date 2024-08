Napoli: attesa per Lukaku e McTominay, Osimhen sempre più vicino al Chelsea

Tempo di lettura 1 minuto

La società partenopea continua il suo calciomercato pirotecnico e mentre aspetta di ufficializzare i suoi ultimi due acquisti è sul punto di cedere il centravanti nigeriano

Dopo un deludente decimo posto, il Napoli ha deciso di ripartire col botto, affidandosi ad Antonio Conte in panchina e realizzando diversi ottimi colpi di mercato. Gli ultimi due, in ordine cronologico, sono Romelu Lukaku e Scott McTominay. Per il belga, fortemente voluto da Conte, i partenopei hanno sborsato 30 milioni di euro più 15 di bonus al Chelsea, mentre per lo scozzese ex Manchester United sempre una cifra vicina ai 30 milioni. I due giocatori svolgeranno oggi le visite mediche e poi saranno presentati ufficialmente. In uscita invece sembra essersi bloccato l’impasse che riguardava Victor Osimhen. Dopo un’estate in cui nessun club ha pagato la sua clausola, e dopo che il giocatore nigeriano ha rifiutato un’importante offerta dell’Al Ahli nei giorni scorsi, il Chelsea si è fatto avanti con una proposta che si aggira intorno ai 60 milioni di euro più 10 di stipendio al giocatore. Osimhen gradisce la destinazione e nei prossimi giorni potrebbe salutare definitivamente Napoli.

Luca Missori

(Fonte immagine: AreaNapoli.it)