Motta para 4 rigori e manda la Lazio in finale, Yamal si fa male e il Chelsea esonera Rosenior

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La Lazio disputerà l’atto conclusivo della Coppa Italia dopo aver sconfitto l’Atalanta, il talento del Barça si è infortunato calciando dagli 11 metri e i Blues hanno scelto di sollevare l’allenatore dall’incarico

La Lazio ha battuto l’Atalanta ai calci di rigore e si è guadagnata la finale di Coppa Italia che giocherà contro l’Inter. L’eroe della serata è senza dubbio il portiere Edoardo Motta che nega il gol vittoria a Scamacca nei minuti di recupero dei regolamenti e para ben 4 rigori durante la lotteria portando la Lazio a vincere la partita. Complimenti a Motta che sta mettendo in mostra le sue qualità e sta dimostrando che può tranquillamente giocare a questi livelli nonostante la giocane età e la poca esperienza.

Il Barcellona rischia di perdere Lamine Yamal per questo finale di stagione. Il 10 blaugrana si è infortunato calciando un rigore, come successo anche a Dybala e De Bruyne, accusando un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni di Yamal verranno valutate nei prossimi giorni quando svolgerà gli esami strumentali ma al momento c’è un po’ di preoccupazione visto che potrebbe aver subito una lesione.

Lamine Yamal

Liam Rosenior non è più l’allenatore del Chelsea. Il tecnico era arrivato dopo l’addio di Maresca ma i risultati ottenuti non sono stati all’altezza delle aspettative. Le 7 sconfitte nelle ultime 8 (l’ultima pesante con il Brighton per 3-0) hanno spinto la dirigenza ad un cambio in panchina a pochi mesi dall’arrivo dell’allenatore inglese (6 gennaio). Rosenior aveva firmato un contratto fino al 2032 in cui però è presente una clausola che ora permette ai Blues di pagare una buonuscita al tecnico senza riconoscergli tutto lo stipendio pattuito fino alla naturale scadenza. La panchina è stata affidata fino a giugno a Calum McFarlane, manager dell’U21 del Chelsea che ha già fatto da traghettatore per due partite tra l’addio di Maresca e l’arrivo di Rosenior.

Liam Rosenior

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina