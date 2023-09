Moratti ricoverato al Galeazzi di Milano, condizioni stabili

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex presidente dell’Inter si trova all’ospedale meneghino per un intervento di angioplastica. Le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti

Massimo Moratti, ex patron e presidente dell’Inter, si trova ricoverato al Galeazzi di Milano. Moratti aveva già programmato da tempo un intervento al cuore. Le sue condizioni non sono preoccupanti e risultano stabili. L’ex presidentissimo nerazzurro resterà in ricovero ancora per qualche giorno, per poi poter essere dimesso.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il fatto quotidiano