Morata vuole tornare in Italia

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo spagnolo ha intenzione di lasciare l’Atletico Madrid e valuta il ritorno nel nostro paese dopo Euro 2024

Siamo nel pieno della fase a gironi dell’Europeo in Germania ma le notizie di mercato continuano ad uscire. L’ultima riguarda il futuro di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid. Il capitano della Spagna non sente più la fiducia dei Colchoneros e medita seriamente il ritorno in Serie A al termine della competizione in corso. Nel contratto di Morata è presente una clausola rescissoria da 12 milioni di euro e, al momento, la squadra più interessata sembrerebbe essere la Roma che cerca un attaccante per la prossima stagione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina