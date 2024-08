Morata subito nei guai: il Milan lo perde per 3 settimane

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante spagnolo, in gol all’esordio contro il Torino, dovrà stare ai box per un problema di natura muscolare. Tegola per Fonseca

Inizio agrodolce con il Milan per Alvaro Morata. Lo spagnolo ha segnato all’esordio con la maglia rossonera contro il Torino, avviando la rimonta milanista fino al 2-2 finale firmato da Noah Okafor, ma oggi una tegola: l’attaccante dovrà stare ai box per circa tre settimane. Brutte notizie per Fonseca, che non potrà contare su Morata né contro il Parma né contro la Lazio. Di conseguenza, lo spagnolo si rivedrà in campo solamente a metà settembre dopo la sosta per le nazionali. Per sostituirlo, Fonseca dovrà affidarsi al serbo Luka Jovic, che non è apparso efficace sabato sera a San Siro.

Sandro Caramazza

