Il Barcellona irrompe su Chiesa: probabile un affondo

L’attaccante della Nazionale, esubero della Juventus, piace al club catalano che potrebbe prenderlo come alternativa a Nico Williams

Federico Chiesa sotto i riflettori. L’attaccante non sarà più un giocatore della Juventus, è stato messo fuori rosa. Adesso si cerca una nuova sistemazione. In Italia, ci sono Inter, Milan e Roma; mentre all’estero, nelle scorse ore è spuntata l’ipotesi Barcellona. A confermarlo i colleghi spagnoli di “Sport“, quotidiano molto vicino alle vicende della società catalana. Il Barcellona, infatti, potrebbe prendere Chiesa come alternativa a Nico Williams, per cui l’operazione si è un po’ complicata. Chiesa, dal canto suo, vorrebbe arrivare fino a gennaio per poi firmare a zero con chiunque voglia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciomercato.com