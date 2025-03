Mondiale per club, svelate le cifre: 1 miliardo di dollari di montepremi, fino a 115 milioni di euro per i vincitori

Tempo di lettura 1 minuto

La Fifa nei giorni scorsi ha reso note le somme allettanti che caratterizzeranno la kermesse che prenderà il via la prossima estate negli Stati Uniti

In vista del nuovo Mondiale per Club, che dal 14 giugno al 13 luglio si disputerà negli Stati Uniti, la Fifa ha voluto fare le cose in grande, a cominciare dal lato economico. La nuova kermesse infatti diventerà il torneo calcistico col montepremi più alto della storia: quasi 1 miliardo di dollari totali (circa 930 milioni di euro) sul piatto, di cui 475 legati alla performance sportiva e 525 legati alla semplice partecipazione. Negli USA si sfideranno 32 squadre, con una fase a gironi che precederà la fase finale ad eliminazione diretta. Stando alle parole del presidente della Fifa Gianni Infantino, il premio per i vincitori della manifestazione potrà arrivare fino a 115 milioni di euro. Una cifra considerevolmente alta, che sicuramente stimolerà la fame di vittoria anche di Inter e Juventus, le due squadre che rappresenteranno il calcio italiano in questa edizione inaugurale della competizione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.com)