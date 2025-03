Lecce – Roma: match tra salvezza e sorpasso

Tempo di lettura 2 minuti

Sabato sera allo Stadio Via del mare, sarà una notte giallorossa incandescente, le due squadre della Serie A si affronteranno in un duello senza sconti, la vittoria è determinante per entrambe, i salentini vogliono interrompere la serie negativa e la squadra della Capitale vuole conferme per la corsa Champions

Dopo la sosta per la Nations League della Nazionale, si riparte con il campionato di Serie A ancora tutto da decidere e sempre più infuocato. Il 29 marzo, nel capoluogo salentino, si giocherà Lecce – Roma, stessi colori ma con prospettive diverse.

Il tempo è prezioso, mai come adesso la Roma non può sbagliare nulla per poter centrare l’obiettivo di entrare in zona Champions, la “cavalcata” finale si può fare, è nella storia di mister Ranieri.

Il Lecce è al 16esimo posto della classifica di serie A con 25 punti a pari merito con il Parma, la vittoria dovrebbe scongiurare la retrocessione e fermare il flusso negativo, la squadra romana con 49 punti, alla 7° posizione, punta al sorpasso della Lazio, 6° con 51 punti.



Una Roma un po’ affannata, reduce da una sconfitta contro l’Athletic e una vittoria sofferta contro il Cagliari. L’infortunio di Dybala ha lasciato l’amaro in bocca, era fondamentale in un momento così delicato. L’argentino è tornato ieri sera a Roma, dopo essere stato sottoposto all’intervento al tendine della coscia sinistra e guarderà la partita dalla tribuna, medici permettendo.

I salentini non vincono da 6 giornate ( 2 pareggi e 4 sconfitte), mister Giampaolo ha lavorato molto in questi 15 giorni di pausa e dovrà cambiare qualcosa nella formazione in vista della sfida di sabato sera.

Mister Ranieri probabilmente dovrà fare ancora a meno di Celik, fortunatamente Baldanzi ha lavorato con il resto dei compagni, dunque dovrebbe essere disponibile. Il tecnico romano dovrà reinventare una formazione offensiva e trovare la chiave per correre senza fermarsi.

Per la Roma sarà un ultimo di campionato da brividi, in meno di due mesi incontrerà Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, settimane da cardiopalma per i tifosi della Capitale che sperano di vedere una Roma senza paura.

Fonti foto: gazzetta.it

Silvana Perrini