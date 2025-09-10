Mondiale per club, Inter e nazionale: l’estate da sogno di Francesco Pio Esposito

Tempo di lettura 3 minuti

Quattro mesi da scolpire nella memoria per il 20enne attaccante nerazzurro, l’inizio di una stagione importante per lui, la prima tra i “grandi”

Un’estate che Francesco Pio Esposito difficilmente dimenticherà. Quando lo Spezia perse la finale playoff contro la Cremonese sembrava cadergli il mondo addosso. Un anno di gol, lotte e sportellate andato in un fumo nell’ultimo atto di una estenuante serie B. La mancata promozione dei liguri all’ultimo è stata dura da digerire ma forse neanche poteva aspettarsi quello che sarebbe successo di lì a poco. Era il primo giugno, tecnicamente ancora nella stagione primaverile. Ancora doveva arrivare il “sole” nel 2025 del più piccolo dei fratelli Esposito.

Dopo poco più di una settimana ecco il ritrovo ad Appiano Gentile. Insieme al fratello Sebastiano prepara il mondiale per club con l’Inter, davanti a loro compagni ancora feriti dalla batosta di nove giorni prima a Monaco con il PSG. Lui rappresentava, insieme ai nuovi acquisti e al fratello, quella ventata di aria fresca che poteva ringalluzzire l’ambiente nerazzurro depresso. Con loro Cristian Chivu, neotecnico, non un dettaglio da poco. Il mister, infatti, conosce bene Pio avendolo avuto nella primavera interista e sa cosa può dare alla causa. La sensazione è che possa diventare importante già dalla rassegna statunitense.

Il 18 giugno con il Monterrey non si accomoda nemmeno in panchina. Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, ecco che inizia la stagione di Francesco Pio Esposito. Con gli Urawa Red Diamonds fa il suo esordio in prima squadra entrando dalla panchina. Cinque giorni dopo, con il River Plate, gioca per la prima volta dal primo minuto e incanta subito tutti. Protezione della palla, prestanza fisica e alla fine anche il gol che spacca la partita da centravanti vero. L’Inter sente di avere per le mani l’attaccante del futuro e da quel momento le possibilità che sia confermato nella rosa ufficiale 25/26 schizzano alle stelle. Così sarà.

Nel ritiro di luglio si confermano le sensazioni. Sarà lui, insieme a Bonny, a stare alle spalle di Lautaro e Thuram, un’investitura mica da poco. I mesi estivi di Pio Esposito, però, devono ancora riservargli dei momenti indimenticabili. La squalifica alla prima di campionato rinvia solamente l’esordio in serie A. Questo avviene puntuale il 31 agosto nella cornice di San Siro. Peccato solamente non esser riusciti a riprendere il match con l’Udinese. L’emozione era palpabile, ma non è finita qui. Gennaro Gattuso, neo c.t. azzurro, lo inserisce nei convocati per i match di qualificazione al mondiale contro Estonia e Israele. L’estate da favola di Esposito continua, anche perché proprio con l’Estonia ecco i suoi primi 6 minuti con la maglia della nazionale maggiore italiana.

Ora si torna alla serie A. Sabato sfida alla Juventus e poi chissà, ci sarà l’esordio anche in Champions League? Non siamo dei maghi, ma qualcosa ci dice che l’estate 2025 avrà ancora qualcosina da dire.

Glauco Dusso