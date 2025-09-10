Nottingham Forest: in panchina Ange Postecoglou

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo l’esonero del tecnico Nuno Espirito Santo per motivi legati ad incomprensioni con la proprietà. L’ex Tottenham sarà il nuovo allenatore del club di Premier League

L’annuncio della scelta del nuovo mister Ange Postecoglou è arrivato nella giornata di ieri con una nota del club. Il tecnico greco, naturalizzato australiano, ha firmato un contratto fino al 2027 con il Nottingham Forest. Il mister è reduce dal successo in Europa League con il Tottenham, club che è riuscito a portare a casa un trofeo dopo ben 17 anni ed assicurarsi un pass per la Champions League. Comunque non è sfuggito all’esonero degli Spurs per la pessima corsa in Premier League. Per il tecnico portoghese invece è il terzo esonero negli ultimi quattro anni. Sollevato nel 2021 dal Tottenham, nel 2023 dall’ Al – Ittihad e per ultimo proprio dal Nottingham Forest. In ogni caso Espirito Santo nelle scorse stagioni aveva collezionato buoni risultati nel club inglese, era tornato in Inghilterra nel dicembre 2023 trovando il club in zona retrocessione ed era riuscito a salvarlo per il campionato 2023/2024. Nella scorsa stagione è stato raggiunto il settimo posto in classifica con un solo punto di distacco dalla zona Champions. I risultati ottenuti dal mister non sono stati sufficienti però per il miliardario Marinakis del Nottingham, che solo dopo tre giornate di Premier ha preso la decisone più definitiva mandando a casa il tecnico portoghese.

Fonte foto: ANSA.it

Silvana Perrini