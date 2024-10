Milan-Napoli gratis? Arriva l’annuncio di DAZN

Tempo di lettura 1 minuto

Il big match della decima giornata di campionato sarà trasmesso in chiaro dalla piattaforma che detiene i diritti della Serie A

La sfida attesissima di martedì sera (primo turno infrasettimanale) tra Milan e Napoli sarà disponibile gratuitamente in streaming grazie a un annuncio sorprendente di DAZN. L’azienda ha deciso di trasmettere il big match in modalità freemium. Questa iniziativa mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a promuovere il servizio di streaming sportivo. La partita sarà visibile ai primi due milioni di spettatori registrati che si collegheranno. Gli abbonati Dazn invece avranno ovviamente una via preferenziale: vedranno Milan-Napoli come tutte le altre partite del loro abbonamento. Questa opportunità rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio che vogliono godersi il match comodamente da casa.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Messaggero