Kvaratskhelia e il rinnovo: situazione di stallo!

Tempo di lettura 1 minuto

Il rinnovo di contratto del georgiano con il club è ancora in stand-by, nonostante le aspettative. Il giocatore, pur essendo sotto i riflettori, continua a mantenere la concentrazione sul campo, mentre il suo futuro rimane incerto

La questione del rinnovo contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia è al centro delle discussioni nel mondo Napoli. Nonostante le trattative siano in corso da tempo, al momento non si è ancora giunti a un accordo definitivo. Le parti sembrano essere in una fase di stallo, con il giocatore georgiano che continua a mostrare professionalità e dedizione sul campo, mentre il suo futuro con il club rimane incerto. Antonio Conte ha sempre assunto un ruolo chiave in questa situazione. Il tecnico ha dichiarato che, sebbene il rinnovo sia un tema importante, la priorità per Kvaratskhelia deve rimanere il lavoro sul campo. Conte ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione, allontanando il giocatore dalle pressioni mediatiche e dalle speculazioni sul suo futuro. Da capire se settimana prossima potrà esserci un nuovo incontro.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Area Napoli