Milan: derby decisivo per Fonseca, ecco i nomi per sostituirlo

L’allenatore portoghese potrebbe essere il secondo esonerato in stagione dopo Daniele De Rossi

Paulo Fonseca rischia seriamente di lasciare il Milan in caso di sconfitta nel derby di domenica contro l’Inter. Al momento il nome per sostituire l’allenatore portoghese sembrerebbe essere quello di Edin Terzic. L’ex Borussia Dortmund è stato avvistato a San Siro durante il match contro il Liverpool e i suoi agenti hanno avuto un colloquio con Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri. Le alternative a Terzic non mancano e la dirigenza rossonera sta sondando anche le piste Sergio Conceicao, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Quest’ultimo recentemente non ha nascosto il suo interesse per il Milan dove ritroverebbe vecchie conoscenze come Alvaro Morata e Ruben Loftus-Cheek, entrambi allenati durante l’esperienza al Chelsea.

