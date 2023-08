Milan: continua la rivoluzione

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo gli addii di Paolo Maldini e Fréderic “Ricky” Massara, le promozioni di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, anche la struttura societaria è cambiata e da ciò si evince una strategia precisa e significativa

Probabilmente più che di rivoluzione si potrebbe parlare di “evoluzione”, è infatti questo che porta a pensare il continuo movimento che il Milan sta, giorno dopo giorno, effettuando. Un movimento in avanti, una strategia molto chiara e che si definisce sempre più ad ogni passo effettuato dalla società. Dopo i dolorosi addii nell’area tecnica e la conseguente promozione delle nuove figure Furlani e Moncada, è stato palese cosa si volesse ottenere e come fare per arrivarci. Il “sacrificio” relativo alla vendita di Sandro Tonali, il “milanismo” che voleva portare avanti il duo Maldini-Massara, è stato cancellato con un solo gesto per fare spazio alla concretezza statunitense, quella del fare, quella dell’obiettivo preciso e definito così come il percorso necessario per ottenerlo. Si sono visti infatti i numerosi acquisti e la rivoluzione della rosa. Se giusto o sbagliato, se darà risultati o meno, solo il tempo potrà dirlo. Si può senz’altro affermare che gli acquisti necessari fossero già chiari ben prima dell’apertura del calciomercato, non si spiegherebbe altrimenti la velocità del mercato milanista. I tasselli sono stati posti e adesso si cerca una potenziale ciliegina, si parla di una punta, di un’ala, le voci si rincorrono come sempre avviene in sede di mercato estivo, ma abbiamo capito che le idee ci sono e sono anche molto ben delineate, concrete e se ci saranno movimenti, non potranno certo essere casuali.

Quindi, si parlava di rivoluzione, ed ora è nero su bianco, dal 17 agosto Geoffrey Moncada è ufficialmente, con tanto di registrazione alla camera di commercio, il nuovo “Capo dell’Area Sportiva” del Milan, questo significa che dovranno passare da lui quasi tutte le decisioni sportive della società ed a lui dovranno far capo Antonio D’Ottavio, nuovo Direttore sportivo, così come l’allenatore Stefano Pioli.

Il 14 agosto scorso c’è stato un ulteriore cambiamento societario, in “A.C. Milan s.p.a.” sono confluite per incorporazione “Milan Entertainment s.r.l.” e “Casa Milan s.r.l.“, notizia apparentemente poco importante se non fosse che questo passaggio permetterà ad un unico soggetto giuridico, a differenza del passato, di controllare in piena autonomia ogni aspetto sportivo e commerciale del mondo rossonero. Volendo essere più espliciti, qualsiasi manifestazione, evento musicale, pubblicitario, il merchandising, diritti di immagine dei calciatori, operazioni mobiliari ed immobiliari, saranno quindi gestite da un’unica società: A.C. Milan s.p.a.. Passo molto importante anche per un eventuale futuro impegno nella costruzione del nuovo stadio della società rossonera.

Fonti foto: dailymilan.it; acmilan.com

Luigi A. Cerbara