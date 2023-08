Napoli, Gabri Veiga sceglie l’Arabia – Lazaro torna al Torino

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista spagnolo si trasferirà all’Al-Ahli, la quale pagherà i 40 milioni della clausola rescissoria

Niente Napoli per Gabri Veiga, il centrocampista spagnolo si trasferirà in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Ahli che pagherà i 40 milioni della clausola rescissoria. Nonostante i mesi passati a trattare con il Napoli, l’ex Celta Vigo non ci ha pensato due volte ad accettare i 12,5 milioni di euro a stagione proposti dai sauditi che, dal canto loro, dovranno vendere o svincolare 3 dei nuovi acquisti di quest’estate, dato che le squadre possono avere in rosa solo 8 stranieri e, con Gabri Veiga, l’Al-Ahli ne avrebbe addirittura 11.

Se per il Napoli è sfumato un obiettivo, il Torino può festeggiare il ritorno a titolo definitivo di Valentino Lazaro, il quale aveva già giocato in granata nella passata stagione. L’austriaco ha firmato fino al 2027 e arriverà per circa 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina