Conference League 2023/24: Rapid Vienna-Fiorentina 1-0

Passo falso della Viola che viene sconfitta, seppur di rigore, nell’andata dei playoff della competizione europea

Inizio zoppicante per la Fiorentina in questa terza edizione della Conference League. Probabilmente ci si aspettava qualcosa di più dopo essere giunta in finale nell’edizione precedente e dopo un ottimo esordio in campionato con la squillante vittoria per 4-1 sul campo del Genoa. E’ mancata brillantezza e, soprattutto, incisività in attacco e così, all’Allian Stadion di Vienna è finita con un vittoria di misura per il Rapid, con goal al 34′ di Marco Grüll su rigore. Speranze comunque ancora ben più che vive per la Viola che dovrà sfruttare al massimo la partita di ritorno il prossimo 31 agosto all’Artemio Franchi. Nella gara di ritorno ci sarà anche il tifo a supporto della squadra, cosa che non è stata possibile in questa partita di andata in conseguenza della squalifica ricevuta dall’Uefa per i disordini e lancio di oggetti sul terreno di gioco a Basilea, nella passata stagione.

Luigi A. Cerbara