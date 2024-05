Milan, Lopetegui si allontana? Altri quattro profili sondati

Tempo di lettura 1 minuto

Il club rossonero è a caccia del tecnico della prossima stagione, dopo che Pioli a fine annata lascerà Milanello. Oltre all’allenatore basco, sondati altri nomi

Milan, caccia al dopo Stefano Pioli. Al momento, è in vantaggio su tutti Julen Lopetegui. Il tecnico basco, con cui sarebbe già stato trovato un accordo di massima per un triennale da quattro milioni di euro a stagione, non è ben voluto già dalla piazza milanista, che a tal proposito sta facendo diventare virale l’hashtag #Nopetegui. Il Milan sta sondando, dunque, altri nomi: dai sogni Conte e De Zerbi, passando per Fonseca e Thiago Motta. Quest’ultimo però si sarebbe promosso già alla Juventus, che a fine stagione potrebbe far partire Massimiliano Allegri. Tutto è aperto e la situazione rimane in divenire.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Instagram Milan