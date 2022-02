Messi e CR7 in netta difficoltà

Era davvero difficile immaginare delle situazioni del genere per i due fuoriclasse

Questa estate i trasferimenti degli eterni campionissimi, Messi dal Barça al PSG e Cristiano Ronaldo dalla Juve al Manchester United, avevano scosso il calciomercato. L’età passa inesorabilmente per tutti, ma i due giocatori ci hanno abituato a varcare ogni tipo di limite.

Leo Messi non si è proprio ambientato nel mondo PSG, per via dei vari voli per giocare in sud America con l’Argentina, il covid, il campionato francese poco stimolante, il club parigino è in testa, 13 punti sopra il Marsiglia che occupa la seconda posizione. Soli 2 gol in campionato per l’asso argentino. In Champions il discorso era diverso, una rete per partita la media, 5 su 5, prima del rigore sbagliato contro il Real Madrid. Un errore che potrebbe incidere sulla qualificazione, anche se il gran gol di Mbappè, 1-0 il finale, permette ai parigini di avere due risultati su tre al Bernabeu. Leo sembra avulso dal contesto.

Per Messi dopo anni a Barcellona comunque si è trattato di un debutto assoluto in Francia, mentre Cristiano Ronaldo già conosceva il campionato inglese avendo indossato diversi anni fa, dal 2003 al 2009, sempre la maglia del Manchester United. Qui il bottino non è malvagio, 9 centri in Premier e 6 in Champions. In campionato però ci si aspettava molto di più anche nelle prestazioni.

Il mister dello United Rangnick ha ribadito che CR7 dovrebbe segnare di più. Altra situazione inedita.

CR7 ha spento da poco 37 anni, Messi va per i 35. Sappiamo però che si rialzeranno quanto prima perché le basi per fare la differenza ci sono ancora.

Fonte foto: Laodong.Vn

Stefano Rizzo