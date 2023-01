Mercato Fiorentina, manca solo la firma per Zurkowski allo Spezia

Il centrocampista polacco si trasferisce in Liguria a titolo definitvo con un contratto fino al 2026. Il giocatore è in viaggio per firmare

Ormai sembra tutto definito per il passaggio di Szymon Zurkowski dalla Fiorentina allo Spezia. Il polacco in questa stagione non ha trovato lo spazio sperato, solo 4 presenze, e ha accettato l’offerta dei liguri per dimostrare di essere ancora lo stesso giocatore che aveva disputato un ottimo campionato ad Empoli. Lo stesso Empoli che sembrava riaverlo in pugno prima del soprasso dello Spezia. Il calciatore è in viaggio per raggiungere La Spezia e firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026. Un’operazione a titolo definitivo che porta alla Fiorentina 4 milioni di euro.

Davide Farina