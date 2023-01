Wijnaldum ritorna in gruppo: possibile convocazione contro il Napoli

Ottime notizie in casa Roma, il centrocampista olandese è ritornato ad allenarsi con la squadra. Adesso può sperare in una convocazione per il big match di fine mese

Sorride la Roma, non solo per i risultati in campo: quattro punti in due partite. Georginio Wijnaldum è ritornato ad allenarsi con il gruppo. Il centrocampista olandese, fiore all’occhiello del mercato estivo giallorosso – insieme a Dybala – non ha praticamente mai giocato con la maglia capitolina a causa della frattura alla tibia. Adesso il peggio sembra passato. L’ex Liverpool e PSG punta a rientrare presto in campo e ha messo nel mirino il big match del Maradona contro il Napoli.

Sandro Caramazza