Mbappé secondo all-time per gol con la Francia, Tedesco sostituisce Mourinho al Fenerbahce e gli azzurrini vincono contro la Macedonia del Nord

L’attaccante del Real Madrid ha segnato il 52esimo gol in 92 partite superando Thierry Henry. L’ex ct del Belgio si accasa in Turchia al posto dello Special One mentre i ragazzi dell’U21 sono al primo posto del girone dopo due partite

Kylian Mbappé continua a scrivere la storia della nazionale francese. Con il gol di ieri contro l’Islanda l’attaccante dei Blancos ha superato Thierry Henry diventando il secondo miglior marcatore della Francia. Con i suoi 52 gol in 92 partite, Mbappé ha tutte le possibilità di superare anche Giroud (57 gol) e diventare il primo per gol nella storia dei Bleus.

Il Fenerbahce ha scelto il nuovo allenatore dopo aver esonerato José Mourinho. Si tratta di Domenico Tedesco, ex ct del Belgio, che non sedeva sulla panchina di un club dal 2022, da allenatore del Lipsia, con cui vinse la Coppa di Germania nella stagione 21/22. L’italiano ha firmato un contratto di due anni con il Fenerbahce e già dalle prossime ore inizierà questa nuova avventura in Turchia.

Domenico Tedesco

Nelle qualificazioni all’europeo gli azzurrini, nella serata di ieri, hanno battuto la Macedonia del Nord grazie al gol di Marianucci nonostante l’inferiorità numerica (espulso Moruzzi). I ragazzi di Baldini sono a punteggio pieno, vista la vittoria all’esordio con il Montenegro, e al primo posto del girone E appaiati con la Polonia. Nel prossimo mese gli azzurrini affronteranno la Svezia e l’Armenia.

Italia U21

