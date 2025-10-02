Home News Cabal ai box, nel Bologna torna Castro dal 1′, mentre Pioli cerca...

Cabal ai box, nel Bologna torna Castro dal 1′, mentre Pioli cerca i primi 3 punti della stagione

Davide Farina
Altro infortunio per il difensore della Juventus. I rossoblù esordiscono in casa in Europa League contro il Friburgo mentre la Fiorentina sfida il Sigma Olomouc in Conference League e si affida a Piccoli e Dzeko in attacco

La Juventus perde Juan Cabal. Il difensore colombiano è uscito ad inizio primo tempo contro il Villarreal e gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Cabal resterà lontano dai campi almeno un mese ma c’è il rischio che i tempi di recupero si allunghino ulteriormente.

Il Bologna affronterà il Friburgo alle 18.45 nella seconda giornata della League Phase dell’Europa League. Italiano ritrova Santiago Castro dal primo minuto e dovrebbe schierare Cambiaghi sulla sinistra al posto di Rowe. Probabile anche la titolarità di Freuler in coppia con Ferguson nei 2 di centrocampo.

Vincenzo Italiano

Alle 21 la Fiorentina esordirà in Conference League contro il Sigma Olomouc, squadra della Repubblica Ceca. Vista la squalifica di Kean, Pioli sceglie di schierare Edin Dzeko e Roberto Piccoli in attacco con Fazzini alle loro spalle. Dovrebbero partire titolari anche Viti e Fagioli con le iniziali esclusioni di Ranieri e Nicolussi Caviglia.

Stefano Pioli

Davide Farina

