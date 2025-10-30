L’esito degli esami di de Roon, Calhanoglu diventa il centrocampista con più gol negli ultimi 5 anni mentre la Viola registra un record in negativo

Tempo di lettura 2 minuti

Il centrocampista olandese potrebbe recuperare per la prossima partita della Dea, il turco, con la doppietta di ieri, raggiunge quota 33 gol in Serie A dal 2021. Questa partenza della Fiorentina (4 pareggi e 5 sconfitte) è la peggiore della storia del club

Buone notizie in casa Atalanta. Marten de Roon, uscito per infortunio contro il Milan, ha svolto gli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Le condizioni dell’olandese verranno monitorate nei prossimi giorni ma c’è la possibilità che de Roon possa recuperare, almeno per la panchina, per la gara di Udine.

Hakan Calhanoglu, con la doppietta di ieri contro la Fiorentina, ha raggiunto quota 33 gol in Serie A negli ultimi 5 anni diventando il centrocampista con più centri realizzati in A da quando veste la maglia dell’Inter. Il turco sta disputando un inizio di stagione stratosferico considerando il primo posto, al pari di Orsolini, nella classifica marcatori con 5 gol (gli stessi della stagione scorsa). L’ultima volta che, dopo 9 giornate, un centrocampista si trovava in testa alla classifica cannonieri in A risale alla stagione 1993-94 con Andreas Moller della Juve.

Il momento buio della Fiorentina in campionato è proseguito con il 3-0 di San Siro che certifica questo inizio di stagione (4 punti in 9 partite) come il peggiore della storia del club. La Viola non aveva mai disputato 9 giornate di Serie A senza vincere una partita. Ora le prossime partite contro Lecce e Genoa diventano fondamentali per sbloccarsi in campionato e rialzare la testa.

