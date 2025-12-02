Lesione per Berardi, torna nel 2026, Dovbyk prova a recuperare per la Juventus, Araujo si ferma per motivi personali

Tempo di lettura 2 minuti

L’esterno del Sassuolo ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fuori fino a metà gennaio, ancora un paio di settimane di stop per l’attaccante ucraino, mentre il difensore blaugrana si prende una pausa dal calcio giocato

Sconfitta pesante quella del Sassuolo nell’ultimo turno di Serie A contro il Como, non tanto per il punteggio quanto per gli strascichi che il match di venerdì sera ha lasciato. I neroverdi infatti devono fare i conti con l’infortunio muscolare del loro giocatore più talentuoso: Domenico Berardi. L’attaccante italiano ha rimediato una lesione di medio grado al flessore della coscia destra che lo terrà fuori dai campi di gioco per circa 45 giorni. Proverà a recuperare per la gara contro il Napoli del prossimo 17 gennaio.

Per quanto riguarda la Roma invece è ancora ai box Angelino, alle prese con una seria bronchite asmatica che negli ultimi due mesi lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. Ancora ignoti i tempi di recupero, mentre Artem Dovbyk sembra più vicino al rientro. Il centravanti ucraino sta smaltendo una lesione al retto femorale rimediata nelle scorse settimane e punta a tornare a disposizione di Gasperini per la sfida del 20 dicembre contro la Juventus, mentre sarà costretto a saltare i match contro Cagliari, Celtic e Como.

Discorso diverso infine per Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano, dopo l’espulsione della scorsa settimana contro il Chelsea, ha deciso di prendersi una pausa. Non si tratta di uno stop dovuto ad infortuni o a provvedimenti disciplinari, ma a motivi personali. Stasera, nella delicata sfida contro l’Atletico Madrid, il giocatore del Barcellona non ci sarà e non si conosce ancora la data del rientro. Una pausa a tempo indeterminato dunque, in relazione alla quale sia Flick che la società catalana sono stati categorici: nessuna domanda sulla questione e massima privacy nei confronti di Araujo. Come è giusto che sia.

