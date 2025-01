Lecce, interesse del Manchester United per Dorgu

Tempo di lettura meno di un minuto

Il danese ha aperto al trasferimento in Inghilterra mentre i giallorossi preferirebbero riparlarne in estate

Il Lecce potrebbe perdere Patrick Dorgu in questa sessione di mercato. Sul classe 2004 c’è il forte interesse del Manchester United di Ruben Amorim che è alla ricerca di un terzino/esterno. Dorgu ha già accettato il possibile trasferimento ma, per quanto riguarda i Red Devils, manca da convincere il Lecce che chiede 40 milioni di euro e, in generale, preferirebbe vendere il danese in estate.

Il Manchester non ha ancora fatto un’offerta ufficiale al Lecce che attende di capire come si evolverà la situazione Dorgu che in stagione ha siglato 3 reti e 1 assist in 20 presenze in Serie A.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina