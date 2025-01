Genoa: colpo dalla Premier, arriva Gnaly Maxwel Cornet

Tempo di lettura 1 minuto

Ala sinistra di proprietà del West Ham, arriva però dal Southampton dove ha giocato, in prestito, negli ultimi sei mesi

Vero e proprio blitz del Genoa che ha chiuso l’affare per l’arrivo dell’esterno ivoriano con cittadinanza francese e di proprietà del West Ham. Ha giocato gli ultimi sei mesi al Southampton, seppur con solo 4 presenze a referto. L’ivoriano è certamente un’ala sinistra, ma durante la sua carriera ha dimostrato una buona duttilità su tutto il fronte d’attacco. Visite mediche e firma in giornata. Il Genoa sta lavorando anche per sfoltire la rosa, dopo Gollini destinato alla Roma, in uscita ci sono anche Ankeye, verso il Rapid Bucarest, Pereiro che sta trattando con il Bari, Melegoni e Bohinen e non ultimo Balotelli che potrebbe già essere ai titoli di coda in rossobllu.

Fonte foto: youtube.com

Luigi A. Cerbara