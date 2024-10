Leao, futuro al Milan in bilico: Barcellona alla finestra

Tempo di lettura 1 minuto

Il portoghese non vive un momento facile tra panchine e prestazioni non esaltanti

Rafael Leao non è più il centro del Milan; il calciatore vive probabilmente il momento peggiore da quando è al Milan, con Fonseca che lo sta relegando in panchina e le sue prestazioni che non convincono anche quando è in campo. Il portoghese non è più fondamentale come prima ed i club esteri stanno valutando la sua situazione per affondare il colpo in vista dell’estate. Tra quelli più interessati c’è il Barcellona che cerca un esterno e che ci aveva già provato tre mesi fa; ora il prezzo di Leao si sta abbassando e l’operazione non sembra più impossibile. Vedremo nei mesi a venire lo sviluppo della situazione, con Leao che dovrà mantenersi su alti livelli e cercare di sbloccare una situazione certamente non facile.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti