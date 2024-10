L’Atalanta continua a vincere: cruciale la prossima sfida contro il Napoli

Tempo di lettura 1 minuto

La Dea trova il quarto successo consecutivo in campionato confermando l’ottimo momento di forma

L’Atalanta di Gasperini sta entrando in condizione e dopo qualche passo falso sta finalmente trovando continuità. Con quello contro il Monza sono quattro i successi consecutivi in Serie A , con il terzo posto solitario in classifica. La prossima sfida contro il Napoli sarà cruciale per capire a cosa può ambire la Dea; con una qualificazione Champions League che ormai è un obiettivo fisso chissà se non si riesca a puntare addirittura allo scudetto, con la squadra che sembra ormai matura per il grande passo. Gasperini tiene tutti con i piedi per terra ma dopo l’Europa League dello scorso anno l’asticella si innalza anche in Italia, dove l’Atalanta è super protagonista da anni pur senza finora aver vinto alcun trofeo.

Fonte foto: adnkronos.com

Alessandro Fornetti