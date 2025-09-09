Conference League: la Fiorentina ci riprova, occhio al Crystal Palace e alle insidie Mainz e Rayo Vallecano

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la pausa per le nazionali, inizierà anche la terza competizione europea, che anche quest’anno vedrà la Viola partecipante con l’obiettivo di alzare al cielo la coppa per la prima volta

Altro giro, altra corsa. Per il quarto anno consecutivo, la Fiorentina parteciperà alla Conference League. Nelle tre precedenti stagioni, la Viola ha accarezzato ripetutamente il sogno di alzare al cielo il trofeo, ma ogni volta è inciampata proprio ad un passo dal traguardo. Nel 2023, la sconfitta beffa in finale al novantesimo contro il West Ham; nel 2024, sempre in finale, il k.o. ancora più beffardo con l’Olympiacos al tramonto del secondo tempo supplementare; mentre l’anno scorso è arrivata l’eliminazione ai supplementari col Real Betis in semifinale. In questa edizione, almeno sulla carta, i valori sono più livellati, non essendoci squadroni del calibro del Chelsea (campione in carica). La formazione di Pioli può dunque coltivare ambizioni di vittoria, ma deve guardarsi da diversi club piuttosto insidiosi.

Il primo di questi è senza dubbio il Crystal Palace. Retrocesso in Conference League per violazioni sulle norme relative alle multiproprietà, il Palace è reduce da due storici successi in Fa Cup e Community Shield, dove ha prevalso su due top team come Manchester City e Liverpool. Sotto la sapiente guida di Oliver Glasner, le Eagles hanno sviluppato un’eccellente solidità difensiva, unita alla qualità di alcuni giocatori offensivi come Sarr e Mateta. Tutte caratteristiche che possono fare la differenza nelle sfide ad eliminazione diretta. Rimanendo nell’ambito dei principali campionati europei vanno menzionati il Mainz, che sarà avversario della Fiorentina già nella fase a campionato, e il Rayo Vallecano, autore di un’ottima Liga nella scorsa stagione. Attenzione anche allo Strasburgo, realtà emergente del calcio francese.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)