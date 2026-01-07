Lazio scatenata sul mercato: preso Ratkov e tratta Fabbian e Maldini. Cancelo ritorna al Barcellona e previsto summit Gasperini-Friedkin

Tempo di lettura 3 minuti

Biancocelesti protagonisti di questa prima parte di sessione invernale. Il portoghese ha scelto di rigiocare nuovamente per il club blaugrana, snobbando l’Inter. Atteso incontro chiarificatore a Roma

La Lazio è scatenata sul mercato. Dopo aver ceduto Castellanos al West Ham per 30 milioni di euro, il DS Fabiani ha chiuso nelle scorse ore per l’erede del Taty, ossia Petar Ratkov, attaccante classe 2003, che arriverà dal Salisburgo per circa 15 milioni di euro. Previsto un contratto fino al 2030. Il ragazzo, alto 1.93, è già nazionale serba e in questa stagione ha messo a referto 12 gol in 29 partite complessive, ma il mercato della Lazio non si ferma solo a Ratkov. Sarri vuole anche un fantasista e un centrocampista dalle doti offensive: nel mirino Daniel Maldini dell’Atalanta e Giovanni Fabbian del Bologna. Il figlio d’arte è ad un passo per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro; per l’ex vivaio Inter contatti frequenti e presto verrà presentata un’offerta alla società rossoblù.

Joao Cancelo ritorna al Barcellona. Il portoghese, messo fuori dal progetto da Simone Inzaghi all’Al Hilal, ha deciso di ritornare a giocare in blaugrana, anziché scegliere la via di ritorno verso Milano, sponda Inter. Accordo totale tra il Barça e il club saudita: prestito secco fino a giugno e sarà praticamente il sostituto dell’infortunato Christensen. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, una volta che il Barcellona sarà di rientro da Gedda, sede della Supercoppa di Spagna. Per Cancelo si tratta, appunto, di un ritorno al Barcellona, dove ha militato per una sola stagione, la 2023-24, chiusa con 42 presenze condite da 4 gol e 5 assist tra tutte le competizioni.

Il silenzio stampa di ieri, dopo Lecce-Roma, da parte di Gian Piero Gasperini ha fatto parecchio rumore. Il motivo è legato al mercato e oggi è atteso, infatti, un summit molto importante tra l’allenatore giallorosso e la proprietà americana dei Friedkin. Il tecnico si ritiene insoddisfatto per un mercato, che fatica a decollare. I buoni propositi di fine anno, Raspadori e Zirkzee nomi caldissimi, non si stanno rivelando tali in questo primissimo 2026. Ecco perché il Gasp vuole delle risposte. Oggi il confronto con Ryan Friedkin, pronto a sbarcare nella Capitale, sarà cruciale. Sul tavolo: il mercato, la classifica, l’urgenza di rinforzare la rosa per non perdere terreno da chi è davanti. Gasperini vuole di più.

