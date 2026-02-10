Lazio, infortunio muscolare per Gila, il Chelsea punta Julian Alvarez per giugno, Lotito presenta il progetto per lo stadio

Tempo di lettura 2 minuti

Il difensore biancoceleste si sottoporrà in giornata agli esami di rito per valutare i tempi di recupero, i Blues interessati al centravanti argentino, il patron biancoceleste a lavoro per riqualificare il Flaminio

Tegola pesante per la Lazio, dopo l’ottimo ma beffardo pareggio ottenuto domenica sera sul campo della Juventus. Al minuto 77′ della sfida contro i bianconeri infatti, Mario Gila ha chiesto il cambio per un problema alla parte posteriore della coscia destra. Si tratta di un infortunio muscolare, la cui entità sarà valutata meglio in giornata grazie agli esami strumentali di rito, che stabiliranno anche i tempi di recupero per il difensore spagnolo. Molto improbabile in ogni caso la sua presenza nel match di Coppa Italia contro il Bologna di domani sera. Da valutare il suo impiego invece nella partita di sabato prossimo contro l’Atalanta.

Spostandoci in Premier League è da segnalare l’interesse del Chelsea per Julian Alvarez. All’inizio del calciomercato estivo mancano ancora diversi mesi, ma i Blues si stanno portando avanti col lavoro ed hanno messo gli occhi sul centravanti argentino. L’ex giocatore del Manchester City però ha un contratto che lo lega all’Atletico Madrid fino al 2030 ed è stato pagato dai Colchoneros 95 milioni di euro. Per portarlo via da Madrid dunque serviranno almeno 100 milioni, più un ingaggio sontuoso ancora da contrattare. Trattativa difficile, ma i londinesi vogliono tentare il colpaccio.

Capitolo nuovo stadio, passi in avanti sia per la Lazio che per la Roma. Nella giornata di ieri, la società biancoceleste ha presentato il progetto di fattibilità al Dipartimento dello Sport di Roma Capitale per la trasformazione del Flaminio. Il progetto prevede un ampliamento della capienza dell’impianto per portarlo fino a 50 mila spettatori ed ha un costo stimato di circa 438 milioni di euro. Prossimo passo, la Conferenza dei Servizi. Per quanto riguarda la Roma invece, il sindaco capitolino Gualtieri ha annunciato che entro il prossimo luglio dovrebbe essere approvato il progetto definitivo del nuovo stadio, con i lavori che, secondo cronoprogramma, dovrebbero cominciare ad inizio 2027. L’obiettivo è quello di far rientrare l’infrastruttura nell’iter di Euro 2032, che sarà ospitato anche dall’Italia.

Luca Missori

